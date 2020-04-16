شركات ناشئة تسخّر حلولها لدعم المجتمعات

المصدر: دبي- البيان

يدعم صندوق محمد بن راشد للابتكار، التابع لمبادرات وزارة المالية، شركات التكنولوجيا الناشئة «كنتراكت» و«جستتىس تشين» و«أديندا»، وجميعها من أعضاء الصندوق، على تسخير ابتكاراتها التقنية لدعم المجتمعات والشركات في الحد من تداعيات انتشار فيروس (كوفيد 19).

وقالت مريم الأميري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة بوزارة المالية: يأتي اختيار أعضاء صندوق محمد بن راشد للابتكار استناداً إلى قدرتهم على تغيير العالم من حولنا والارتقاء به نحو الأفضل.

وتمثل المبادرات التي أطلقتها «كنتراكت» و«جست تشين» و«أديندا» خلال هذه الفترة التي يواجه فيها العالم بأكمله مجموعة من التحديات غير المسبوقة، نموذجاً رائداً لقدرة الشركات على التأثير إيجاباً في المجتمع والاقتصاد بصرف النظر عن حجمها، كما أنها تؤكد أهمية دعم منظومة الشركات الناشئة في الإمارات والعالم أجمع.

وتعمل «كنتراكت»، منصة التعليم المستمر القائمة على التكنولوجيا، على دعم أولياء الأمور والمعلمين والمدارس عبر إتاحة الوصول المجاني إلى حلولها للتعلم عن بعد للمدارس المتضررة بأزمة (كوفيد 19) حتى نهاية العام الدراسي. وسارعت مؤسسات تعليمية رائدة عدة حول العالم إلى تبني المنصة المبتكرة للشركة. «جست تشين»

وطورت «جست تشين»، منصة«بلوك تشين» المعنية بالسلامة العامة، تطبيقا يقوم على الـ«بلوك تشين» لتتبع المصابين بفيروس (كوفيد-19) دون ذكر الأسماء، ومشاركة معلومات الحالات الحساسة على الفور وبأسلوب آمن مع المعنيين من مزودي الرعاية الصحية والأطباء والهيئات الحكومية والباحثين والمخبريين.

كما يوفر التطبيق صلة وصل بين موردي المستلزمات الطبية والمتبرعين والمستشفيات لتسريع سلسلة التوريد الطبية والمساهمة في تلبية مشاكل نقص الإمدادات التي يشهدها العالم أجمع.

«أديندا»

وتتيح«أديندا»، الشركة الناشئة القائمة على تقنية «بلوك تشين» والتي تستخدم تقنية سجلات التوزيع لتسريع الإجراءات بين شركات التأمين، للأعضاء الجدد الذين يتخذون من الإمارات مقراً لهم إمكانية الاستفادة مجاناً من خدماتها طيلة أبريل. ويتيح الحل التقني الذي توفره الشركة للشركات معالجة مطالبات المركبات رقمياً.