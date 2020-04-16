عقارات دبي تعمل عن بُعد بتطبيق ذكي واحد

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

أصبح سوق دبي العقاري يعمل بأكمله عن بُعد من خلال تطبيق ذكي يجمع نحو 200 خدمة تحت اسم «دبي ريست»، الذي لم تطوره دائرة الأراضي والأملاك في دبي كردة فعل في مواجهة جائحة «كورونا»، ولكن طورته قبل 3 سنوات، وتحديداً في عام 2017.

ويستخدم التطبيق في الوقت الراهن مئات الآلاف من المستثمرين داخل وخارج الدولة وتتنوع توجهاتهم بين الاستثمار أو الرغبة بالعيش والعمل في دبي، وتشهد أعداد أولئك المستثمرين تزايداً لافتاً مع النجاح اللافت للسوق في امتصاصه السريع لآثار الذعر الذي نشره فيروس «كورونا» في نفوس مليارات البشر وأصاب اقتصاد الكرة الأرضية بالشلل. وشهدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي العديد من المبادرات الهادفة إلى تحقيق المزيد من إنجازات الأتمتة والتحول الرقمي.

أفضل الخدمات

وقال متحدث باسم الدائرة لـ «البيان الاقتصادي»، إن تطبيق «دبي ريست» يواصل استقطاب أعداد متزايدة من المتعاملين الذين يحصلون منه على أفضل الخدمات الذكية، وفق أرقى المعايير العالمية.

وفي الوقت الذي توفر فيه المنصة دعماً لجهود الدائرة للتوافق مع استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية ومبادرة «دبي 10×»، فقد تمكنت خلال فترة وجيزة من إبراز مكانتها بين المؤسسات الحكومية، وإظهار قدرتها على التحول الرقمي، استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة.

231

وأوضح المتحدث أن تطبيق «دبي ريست» تمكن منذ منتصف العام 2017 وحتى اليوم من تسجيل 231 مطوراً عقارياً، عملوا على إدخال البيانات لـ 635 مشروعاً مكتملاً، و 534 مشروعاً فعالاً، أما الجانب المتعلق بالخدمات الذكية، فتشير البيانات التي تم جمعها حتى الآن إلى إنجاز 3,444 عقداً جديداً ضمن نظام «إيجاري»، وتجديد 135,146 عقداً، والتعامل مع 7457 طلبًا لإنهاء العقود.

وتم من خلال المنصة إصدار 33 بدل فاقد/‏‏ تالف، و595 خريطة. وحصل المتعاملون من المنصة على 6139 رسالة لمن يهمه الأمر، و173 تقييماً عقارياً، كما تم تلقي 2450 طلباً للتقييم.

كوادر وطنية

تشجع أراضي دبي جميع المتعاملين لتحميل التطبيق واستخدامه، وتتيح المجال لهم لتقييم تجاربهم الشخصية معه، لمساعدتها على تحسين الخدمات التي يقدمها. وكانت الدائرة قد اعتمدت على جهودها الذاتية في العمل والتخطيط للمشروع وتنفيذ مختلف مراحله، واستعانت بكوادر وطنية.