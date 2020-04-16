784 شكوى من ارتفاع أسعار بدبي في أسبوعين

المصدر: (دبي- البيان)

تلقى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي 784 شكوى، تتعلق بارتفاع الأسعار خلال أسبوعين، وذلك منذ إطلاق الحملة التوعوية الخاصة بأهمية تقديم شكاوى المستهلكين، وإعلانها عن القناة الإلكترونية الجديدة لارتفاع الأسعار عبر الموقع price.ded.ae..

وقال أحمد الزعابي، مدير إدارة حماية المستهلك: نحرص على توفير القنوات المختلفة التي تناسب جميع شرائح المستهلكين بمختلف أعمارهم، لتوفير الحماية لهم من أي تجاوزات تجارية، وتلقينا 71% من شكاوى ارتفاع الأسعار عبر الموقع price.ded.ae، و29% منها عبر تطبيق مستهلك دبي.

ويتولى فريق إدارة حماية المستهلك التحقق من دقة الشكاوى المتعلقة بارتفاع الأسعار، من خلال الاطلاع على الأدلة المتوافرة التي تدعمها، ومقارنة الفواتير الحالية بالسابقة. وقد يلجأ الفريق إلى التحقق الميداني والإلكتروني من قائمة أسعار التاجر وغيرها من الطرق المتاحة. وفي حال ثبوت زيادة الأسعار بالفعل، يتم توجيه التاجر للعودة إلى الأسعار الأصلية، ويمكن مخالفته في حال عدم تعاونه مع الفرق.

وأضاف: نشيد بتعاون المستهلكين، وإبلاغهم عن الممارسات الخطأ، للمساعدة على حمايتهم في هذه الظروف الاستثنائية. ويمكن تقديم الشكاوى المتعلقة برفع الأسعار عبر تطبيق مستهلك دبي المتاح في متاجر أبل وغوغل وهواوي، أو الموقع price.ded.ae،