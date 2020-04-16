إعفاءات وتسهيلات للمستأجرين في مراكز «أسواق»

المصدر: دبي - بشار باغ

أطلقت شركة «أسواق» المتخصصة في قطاع التجزئة حزمة من التسهيلات لنحو 300 من رواد الأعمال المستأجرين في مراكزها التجارية بدبي. وفي تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» أوضح عبدالحميد الخشابي المتحدث الرسمي لـ «أسواق» أن التسهيلات تشمل تمديد مدة التأجير لفترة إضافية تعادل فترة الإغلاق، أي في حال إغلاق المتجر لمدة شهر عملاً بالتعليمات الحكومية، يحصل المستأجر على إعفاء من الإيجار لمدة شهر. ويتم تأجيل الدفعات الإيجارية المستحقة حسب رغبة المستأجرين، فضلاً عن دراسة وضع المستأجرين بصفة دورية واتخاذ القرارات اللازمة ونوع الدعم الضروري لكل مستأجر، ولفت إلى أن هذه الخطوات تأتي دعماً للشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة التحديات الحالية وتعزيز قدرتها على مواصلة العمل خلال هذه الفترة العصيبة.

وأشار الخشابي إلى أن «أسواق» حرصت منذ بدء الإجراءات الاحترازية على ضمان توافر المنتجات والسلع الأساسية من خلال خطة متكاملة تضمنت استئجار مخازن إضافية، ورفع معدلات المخزون من المنتجات الأساسية، والتنسيق مع الموردين المحليين والعالميين لطلب المزيد المنتجات الأساسية وضمان تدفقها، وتم ذلك من خلال إحدى الشركات التابعة لـ «أسواق» في مجال التوريد والتجارة.

مخزون يكفي شهرين

وأكد أن متوسط المخزون الحالي يكفي لمدة شهرين وتنسق الشركة حالياً مع الموردين لتوفير مخزون حتى نهاية الصيف يشمل المنتجات والسلع الأساسية، ولفت الخشابي إلى أن «أسواق» سجلت في البداية نقصاً في المعقمات والكمامات بسبب زيادة الطلب الهائلة ولكن سرعان ما تم توفيرها بالتعاون مع الموردين إضافة لمعظم المنتجات الضرورية وذلك لفترة زمنية كافية.

وحرصت «أسواق» على ضمان كفاءة التوصيل خلال اليوم أو في اليوم التالي من خلال تطبيق خطة شملت زيادة العاملين في أقسام التوصيل والتسوق الإلكتروني، كما تطوع عدد كبير من موظفي المكتب الرئيسي من مديرين ورؤساء أقسام، وبادر العديد منهم بتوصيل الطلبات بسياراتهم الخاصة، وتمت الاستعانة بموظفي الشركات المتأثرة من الإغلاق المؤقت لمراكز التسوق. وزادت «أسواق» أسطول السيارات والمركبات وساعات العمل وخصصت خط اتصال لتلبية طلبات كبار المواطنين والمقيمين.

استقرار الأسعار

وحول آليات ضمان استقرار الأسعار لدى «أسواق» قال الخشابي: الجميع اليوم متعاون في ظل الوضع الحالي، ونحن على يقين أن كل منافذ البيع بالدولة تعمل من أجل الوطن والمواطن والمقيم وسنضمن ثبات الأسعار وتوفير كل متطلبات المستهلكين بأسعار مناسبة.

إجراءات وقائية

وتحرص «أسواق» على الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة وطبقت عدة إجراءات وقائية لضمان صحة وسلامة الموظفين والعملاء، حيث باشر 80% من فريق العمل في المكاتب الرئيسية بالعمل عن بعد .

20 فرعاً

وينتشر 20 فرعاً لـ «أسواق» بدبي، تشمل المزهر وند الحمر والورقاء الثانية والورقاء الثالثة وأم سقيم والبدع في شارع الوصل، إضافة إلى البرشاء الأولى بالقرب من مول الإمارات، والبرشاء جنوب الأولى والبرشاء جنوب الثانية، إلى جانب فرع بمبنى اندكس في شارع مركز دبي المالي العالمي، وفروع بالنهدة وند الشبا والقوز الثانية وقرية جميرا الدائرة والصفوح في مدينة دبي للإعلام، وشارع الرقة والروضة وهناك فرعان بمردف وفرع في حتا.