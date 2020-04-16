أول ناقلة تجري فحوصات «كوفيد 19» ميدانية سريعة لركابها

المصدر: دبي ـ البيان

بدأت طيران الإمارات، بالتعاون والتنسيق مع هيئة الصحة بدبي، إخضاع المسافرين لفحص «كوفيد 19» قبل الصعود إلى الطائرة، لتصبح أول ناقلة تنفذ ذلك ميدانياً وسريعاً وتوفر سفراً آمناً، حيث خضع جميع المسافرين على الرحلة المتجهة إلى تونس أمس، للفحص. وأجرت هيئة الصحة بدبي الفحوصات بسلاسة تامة في منطقة إنهاء إجراءات السفر، ووفرت النتائج خلال 10 دقائق.

وتقدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، بالشكر لهيئة الصحة ومطارات دبي وجميع الدوائر الحكومية على مبادراتها وجهودها لكي تضمن الصحة للجميع.

كما أشاد عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، بجهود مختلف الجهات الحكومية على مبادراتها الخلاقة وحلولها المبتكرة. وأضاف أن الناقلة تخطط لتطبيق الإجراءات على رحلات أخرى، ما يتيح إجراء فحوصات ميدانية والتأكد فوراً من سلامة المسافرين إلى دول تطلب شهادة خلو من كوفيد-19.

وأكد معالي حميد القطامي، مدير عام هيئة الصحة في دبي، على العمل بشكل استباقي مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الصحي الخاص لمواجهة الفيروس.وعدّلت طيران الإمارات آليات إنهاء إجراءات السفر على الكاونترات وإجراءات الصعود إلى الطائرات للالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، وقامت بتركيب دروع شفافة واقية على جميع الكاونترات لحماية المسافرين والموظفين من أي مخاطر، كما أصبح ارتداء أقنعة الوجه والقفازات لزاماً على العاملين في المطار.