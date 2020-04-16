122 مليوناً تجارة دبي الخارجية الغذائية يومياً

المصدر: دبي - البيان

ارتفعت تجارة دبي الخارجية من المواد الغذائية خلال الربع الأول من العام الحالي إلى نحو 11 مليار درهم، بما يعادل نحو 122.2 مليون درهم يومياً، ووصلت كمية تجارة الإمارة بالمواد الغذائية، خلال الفترة نفسها إلى 2.87 مليون طن.

وعززت جمارك دبي جاهزية مراكزها الجمركية لتيسير حركة التجارة بالمواد الغذائية لدعم حماية الأمن الغذائي في الإمارات، ووفرت الدائرة كل المتطلبات اللازمة لضمان وصول كل المواد الغذائية إلى الأسواق دون تأخير، حيث يعمل ضباط التفتيش والموظفون في المراكز الجمركية على تقديم أفضل الخدمات التجارية والجمركية لتجار المواد الغذائية، بمواكبة جهود الدولة لتوفير كل احتياجات الغذاء والدواء لأفراد المجتمع كافة، في ظل الإجراءات التي تطبقها الدولة لحماية المجتمع من تفشي «كورونا».

وتحرص الجمارك على تحقيق أفضل مستوى من التعاون والتنسيق مع بلدية دبي، التي تتولى التحقق من سلامة المواد الغذائية ومطابقتها للشروط الصحية ليتم استكمال التخليص الجمركي لها بما يضمن وصولها السريع إلى الأسواق بأعلى جودة.