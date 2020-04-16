206 ملايين تصرفات عقارية برأس الخيمة ربعياً

المصدر: (رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح)

حققت التصرفات العقارية المسجلة بقطاع الأراضي والأملاك بدائرة البلدية برأس الخيمة 206 ملايين درهم خلال الربع الأول من العام الجاري 2020، لمجموع 439 مبايعة، وجاءت منطقة الجزيرة الحمراء في صدارة التصرفات بعدد 105 مبايعات وبقيمة إجمالية 56 مليون درهم.

وأوضح منذر بن شكر الزعابي مدير عام بلدية رأس الخيمة، أن نتائج التقرير السنوي للتصرفات العقارية في الإمارة خلال الربع الأول من العام الجاري، تؤكد استمرار الأداء الإيجابي في القطاع العقاري نتيجة لزيادة الطلب على الأراضي السكنية وعقارات الفلل مع تحول شريحة كبيرة من المستأجرين إلى الانتقال، نتيجة للمبادرات والعروض التسويقية في منطقة الجزيرة الحمراء التي تواصل تصدرها قائمة التصرفات العقارية، بفضل التطور العمراني والاستثماري المتاح فيها.