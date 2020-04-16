غرفة الشارقة تدعم بيئة الارتقاء بأعمالها

المصدر: (الشارقة - البيان)

أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حرصها على التنسيق والتشاور الدائم والمستمر لدعم ومساندة فعاليات القطاع الخاص في الإمارة بشكل عام والمنطقتين الشرقية والوسطى على وجه الخصوص، من خلال جهود فروع الغرفة في المنطقتين، والعمل على المساهمة في تهيئة البيئة التي ترتقي بأعمالها بما يعزز من دورها في الاقتصاد المحلي، في ظل التداعيات الناتجة عن انتشار فيروس «كورونا».

جاء ذلك خلال الاجتماعي التفاعلي المباشر الذي عُقد أخيراً بين مديري فروع الغرفة في المنطقتين الشرقية والوسطى من خلال تقنية الاتصال المرئي، برئاسة خليل محمد المنصوري مدير إدارة الفروع في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد مصبح الطنيجي مدير فرع الذيد، وسلطان عبيد الزعابي مدير فرع غرفة كلباء، ومحمد أحمد الدرمكي مدير فرع خورفكان، حيث ناقش الاجتماع عدداً من المحاور تمثلت في بحث الخطة التشغيلية للعام 2020 بما يتوافق مع الظروف الراهنة، والفعاليات والبرامج التي سيتم تأجيلها حرصاً على سلامة المجتمع، وما تم إنجازه خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأكد خليل محمد المنصوري، أن هذا الاجتماع التنسيقي جاء في إطار متابعة تطبيق حزمة المحفزات التي أقرتها حكومة الشارقة أخيراً لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد، والتي تضمنت 7 مبادرات رفعتها غرفة الشارقة، ومن ضمنها إعفاء المحال في المنطقتين الوسطى والشرقية (الذيد - كلباء - خورفكان - دبا) من رسوم المشاركة في الحملات التسويقية التي تنظمها الغرفة عام 2020.