إنجاز 11.75 مليون معاملة ضمن قائمة الخدمات الإلكترونية

المصدر: (أبوظبي - وام)

أظهرت أحدث أرقام النشاط عبر البوابة الرسمية للدولة إنجاز نحو 11.75 مليون معاملة ضمن قائمة الخدمات الإلكترونية المصنفة بكونها الأكثر استخداماً خلال 2019. وتوفر الحكومة نحو 5713 خدمة اتحادية ومحلية وإجراء إلكترونياً عبر البوابة الرسمية للدولة العام الماضي.

وشملت قائمة الخدمات الإلكترونية الأكثر استخداماً خلال العام الماضي المعاملات ذات العلاقة بدفع المخالفات المرورية وتجديد تصريح الإقامة وعقود العمل وبطاقات الهوية وأذونات الدخول ودفع مستحقات الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات الأخرى.

وعادة ما يتم ترتيب موضوعات الخدمات على صدر الصفحة الرئيسية للبوابة الحكومية على أساس الأكثر استخداماً من قبل الجمهور مقارنة مع بقية الخدمات المتوفرة.

وعلى مستوى الخدمات الإلكترونية الأكثر استخداماً لعام 2019، بلغ عدد المخالفات المرورية التي جرى إنجاز دفعها إلكترونياً 1553681 معاملة، فيما تم تجديد تصريح وعقد عمل/‏‏ تصريح عمل مهمة من داخل الدولة بواقع 1453908 معاملات.