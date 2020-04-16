19.3 ملياراً تجارة أبوظبي غير النفطية في يناير

المصدر: (أبوظبي - وام )

سجلت التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي نمواً بنسبة 0.5% في يناير بعدما ارتفع إجمالي قيمتها إلى نحو 19.3 مليار درهم مقارنة بـ 19.2 مليار درهم خلال الشهر ذاته من 2019.

وشهدت تجارة التصدير للسلع غير النفطية نشاطاً جيداً خلال يناير حيث بلغت قيمتها 5.49 مليارات درهم تقريباً بزيادة نسبتها 0.4% مقارنة بـ 5.47 مليارات في يناير 2019 وذلك بحسب أحدث الأرقام التي أصدرها أمس مركز الإحصاء - أبوظبي. وعلى مستوى الواردات فقد بلغت قيمتها 10 مليارات درهم تقريباً بزيادة نسبتها 5.8% مقارنة بـ9.45 مليارات في الشهر ذاته من 2019، وبلغت قيمة تجارة إعادة التصدير 3.81 مليارات درهم تقريباً في يناير الماضي.

ووصلت السعودية تصدرها قائمة أكثر الدول تجارة مع أبوظبي حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين الجانبين 4.08 مليارات تشكل 21.1% من إجمالي تجارة الإمارة خلال يناير. وجاءت الصين ثانية بقيمة 1.75 مليار درهم ثم الولايات المتحدة بنحو 1.35 مليار درهم.