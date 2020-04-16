المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة عن 7 هواتف ذكية الأفضل أداءً في الأماكن الداخلية على شبكات «اتصالات» و«دو» العام الماضي. وقالت الهيئة في تقرير أمس إن الهواتف هي: «هواوي مات 20 اكس» و«أبل ايفون اكس» و«سامسونج جالاكسي اس 10» و«ابل ايفون اكس ار» و«هواوي بي 30» و«سامسونج جالاكسي جي 7» و«زد تي أي اكسون 10 برو».

وكان «هواوي مات 20 اكس» الأعلى أداء لبث الفيديو على شبكة «اتصالات» و«هواوي بي 30» الأفضل على شبكات «دو»، وفي الوقت المستغرق لإرسال البريد كان «ابل ايفون اكس» أعلى أداء على شبكة «اتصالات» و«دو».

ولنقل البيانات كان «سامسونج جالاكسي اس 10» الأفضل أداء على شبكة «اتصالات» و«سامسونج جالاكسي جي 7» الأفضل على «دو»، وفي تحميل البيانات كان «ابل ايفون اكس ار» الأفضل على شبكة «اتصالات» و«دو». ولتنزيل البيانات كان «هواوي مات 20 أكس» الأفضل على شبكة «اتصالات» و«زد تي أي اكسون 10 برو» الأفضل على «دو».