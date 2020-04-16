540 ألف حاويةحجم المناولة بـ«كوسكو أبوظبي» في عام

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت محطة كوسكو أبوظبي للحاويات استكمال أكثر من 800 ألف ساعة عمل دون تسجيل أي إصابة تؤثر على كفاءة الأعمال، بالإضافة إلى تحقيق إنجاز لافت في حجم مناولة الحاويات الذي بلغ 540 ألف حاوية نمطية منذ بدء المرحلة التجريبية للمحطة في شهر أبريل العام الماضي. يأتي ذلك في إطار احتفال المحطة بالذكرى السنوية الأولى لتأسيسها. وناولت المحطة 416 سفينة، تضم مجموعة من أكبر سفن الحاويات في العالم، وأكثر من 312 ألف شحنة للبضائع.

وتشكل المحطة التي تم إنشاؤها بموجب اتفاقية امتياز مدتها 35 عاماً بين موانئ أبوظبي وشركة كوسكو الملاحية للموانئ المحدودة وباستثمار بلغ 1.1 مليار درهم، مركزاً إقليمياً لشبكة الموانئ التابعة لكوسكو والتي تضم 48 محطة حول العالم.

وبدأت المحطة عملياتها التشغيلية بكامل طاقتها الاستيعابية، البالغة 2.5 مليون حاوية نمطية في نوفمبر الماضي، كما تعد أول مرفق تؤسسه شركة كوسكو الملاحية للموانئ التابعة لشركة كوسكو الملاحية خارج الصين.