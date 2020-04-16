«نخيل» تدعم أبطال خط الدفاع الأول

المصدر: (دبي - البيان)

أكدت شركة «نخيل» للتطوير العقاري، دعمها للعاملين في خط الدفاع الأول بدبي من الكوادر الطبية من خلال توفير 485 ألفاً من الملابس الواقية وذلك كجزء من مساندتها المستمرة لجهود الحد من انتشار فيروس «كورونا».

وقامت شركة «نخيل» بتسليم الملابس الواقية إلى هيئة الصحة بدبي وذلك لتوزيعها على الكوادر الطبية من أطباء وممرضين في مختلف أنحاء الإمارة.

وقال متحدث من شركة «نخيل»: «إن الكوادر الطبية الذين يمثلون خط الدفاع الأول يعملون دون كلل من أجل علاج المرضى وحماية المجتمع. مؤكداً أن هذه المساهمة تمثل شكر وتقدير من «نخيل» لكوادرنا الطبية وتعزيزاً لسبل الوقاية وحمايتهم من العدوى».

وأعلنت «نخيل» الشهر الماضي تقديم حزمة مساعدات اقتصادية بقيمة 230 مليون درهم للمساعدة في تقليل الأعباء المالية التي تواجهها الشركات والأفراد في ظل التحديات العالمية الحالية، وضمت حزمة المساعدات على فترات تأجير مجانية للمستأجرين في «نخيل مولز» والتي ستطبق عند إعادة افتتاح مراكز التسوق، ومنح فترات تأجير مجانية لملاك متاجر التجزئة الصغيرة المستأجرة في مجتمعات «نخيل» الرئيسية، فضلاً عن إعفاء الرسوم الإدارية عبر الخدمات المختلفة لـ 3 أشهر.