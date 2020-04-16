«أوكسفورد»: كفاءة كبيرة لخدمات الإنترنت بدبي في مواجهة تأثيرات «كورونا»

المصدر: دبي - سيد صالح

أكدت مؤسسة «أوكسفورد بزنس جروب» البريطانية للأبحاث، أن مزودي خدمات الإنترنت في دبي أثبتوا قدرة وكفاءة عاليتين في مواجهة التحديات الناجمة عن انتشار جائحة «كورونا» في العالم.

وأوضح تقرير نشرته المؤسسة أمس، أن المزودين واجهوا تحديات صعبة منذ بداية الأزمة تمثلت في ارتفاع الطلب على خدماتهم بشكل هائل، وذلك بعد أن أعلنت دبي عن إيقاف العديد من الأنشطة في إطار جهودها لاحتواء «كورونا»، فكان إغلاق المدارس واعتماد مبدأ التعليم عن بعد، ثم تطبيق فكرة العمل من المنزل في المؤسسات الحكومية بالإمارة، ثم جاء إغلاق العديد من الأنشطة التجارية بصفة مؤقتة، الأمر الذي خَلّفَ طلباً غير مسبوق على خدمات التسوق الإلكتروني.

وقال التقرير إن مزودي الإنترنت في دبي اتخذوا إجراءات عاجلة للتصدي لهذه التحديات وضمان عدم حدوث أي اختناق في شبكات الإنترنت بالإمارة أو انخفاض في سرعة الخدمة بسبب الإقبال الهائل على استخدامها.

وتطرق التقرير إلى بيان «اتصالات»، أفادت فيه بأنها تتوقع زيادة هائلة في الحجم الإجمالي للبيانات المتدفقة عبر شبكات الإنترنت التابعة لها. وعليه، فقد عززت سعة كلٍ من شبكتيها المحلية والدولية.

وأكدت «اتصالات» دعمها للشركات في ترسيخ مفهوم العمل من المنزل، وهو ما تمثل في منحها حق الاستخدام المجاني لمدة 3 أشهر لمنصتها «اتصالات كلاود توك ميتينج» المخصصة لعقد الاجتماعات والمؤتمرات عبر الإنترنت، حيث يتضمن هذا الاستخدام عقد عدد غير محدود من مؤتمرات الفيديو.

ثم انتقل التقرير للحديث عن جهود شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» في التصدي للتحديات، فذكر أنها أعلنت الشهر الماضي عن مضاعفة سرعة الإنترنت عبر شبكاتها مجاناً للمدارس والجامعات.

وتحدث التقرير عن هيئة تنظيم الاتصالات، فذكر أنها أعلنت عن مبادرة تتمثل في تزويد العائلات التي ليس لديها خدمات الإنترنت في منازلها ببيانات إنترنت مجانية عبر الهواتف الذكية.

وأكد التقرير أن كافة هذه الجهود أثبتت نجاحها، والدليل على ذلك أن الإمارات تصدرت الشهر الماضي دول العالم في سرعة الإنترنت عبر الهواتف الذكية، وفقاً للقائمة التي نشرها موقع «سبيد تست» الأمريكي لتحليل أداء الإنترنت في مختلف دول العالم.

وأفادت القائمة بأن متوسط سرعات التنزيل من الإنترنت عبر الهواتف في الإمارات بلغ الشهر الماضي 83,52 ميغابت في الثانية، فيما بلغ متوسط سرعات التحميل 21,79 ميغابت في الثانية، فيما بلغ متوسط الفترات الزمنية لانقطاع خدمة الإنترنت 27 مللي ثانية فقط.