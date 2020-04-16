شراكة بين «دو» و«سيسكو» لدعم عمل المؤسسات عن بُعد

المصدر: (دبي ـ البيان)

وقعت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، شراكة مع شركة سيسكو، المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والشبكات وحلول الأمن السيبراني، تستهدف تمكين عملاء الشركة من المؤسسات من استخدام برنامج «سيسكو ويبكس» لتسهيل عملية التواصل بين الموظفين وفرق العمل خلال فترة العمل عن بُعد.

وبموجب هذه الشراكة، ستكون دو مزود الخدمة المحلي الوحيد في الإمارات الذي يقدم لعملائه من المؤسسات حلول سيسكو لخدمات التعاون الشبكي المستضافة، إلى جانب برنامج «سيسكو ويبكس» مما يتيح للمستخدمين الاستفادة من تجربة عمل أكثر كفاءة وفعالية وراحة من المنزل.

ويعتبر برنامج سيسكو ويبكس، حلاً مثالياً للمؤسسات يسمح لها بتعزيز التواصل مع موظفيها عبر عقد مؤتمرات الفيديو والاجتماعات افتراضياً فضلاً عن مشاركة محتوى الشاشات وتنظيم الندوات عبر الإنترنت. ويتضمن البرنامج مجموعة من أدوات الإنتاجية المستندة إلى السحابة، بما في ذلك Webex Teams، وWebex Meetings، و Webex Devices، مما يمكّن فريق العمل من الاتصال والتواصل بشكل سلس عبر دمج منصة مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت مع أداة التعاون الجماعي من سيسكو.

وسيحصل العملاء على ترخيص لاستخدام البرنامج لمدة 90 يوماً بشكل مجاني