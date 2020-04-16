«أدنوك» تحدد سعر خام مربان لشحنات مايو

المصدر: (أبوظبي - رويترز)

أكدت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» التزامها بخفض الإنتاج من مستوياته الحالية عند 4.1 ملايين برميل يومياً من النفط الخام لكنها أضافت أن شروط التعاقد مع العملاء لن تتأثر بالإعلان. وقالت أدنوك إنها ستتابع مع العملاء فيما يتعلق بأي تغييرات مطلوبة وتأكيدات لتحميل شحنات خلال شهري مايو ويونيو.

واتفقت أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء لها من بينهم روسيا، الأحد على خفض قياسي للإنتاج بواقع 9.7 ملايين برميل يومياً في مايو ويونيو لتقليص تخمة المعروض التي تفاقمت جراء تراجع الطلب العالمي على الوقود بسبب فيروس «كورونا».

وأعلنت الشركة خفض أسعار خاماتها الخفيفة لشهر مايو، وقالت إنها حددت سعر البيع الرسمي لخامها القياسي مربان لمايو عند 6.95 دولارات للبرميل دون سعر خام دبي المنشور على منصة ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس.

وهو أقل من سعره في أبريل حيث بلغ الخصم 2.75 دولار للبرميل. وحددت الشركة سعر البيع الرسمي لخام أم اللولو لمايو مساوياً لسعر البيع الرسمي لمربان، أما خام داس فيقل 35 سنتاً عن سعر البيع الرسمي لمربان.

وجرى تحديد سعر البيع الرسمي لخام زاكوم العلوي عند علاوة 10 سنتات عن مربان. وهذه المرة الثانية التي تسعر فيها أدنوك شحنات بعقود محددة المدة على أساس أسعار آجلة. وذكرت الشركة أنها ستواصل تحديد أسعار آجلة على أساس شهري. وقالت أدنوك إن ذلك يضمن لعملائها وضوحاً بشأن الأسعار التي سيدفعونها قبل التسليم كي يضعون خططهم على أساسها.