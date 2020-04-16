الإمارات تتفوّق عالمياً في «العمل عن بُعد»

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

قال محمد أبو خاطر، نائب الرئيس الإقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة «إف 5 نتوركس»، إن الإمارات جاءت ضمن الدول الأكثر نجاحاً حول العالم في تطبيق العمل عن بعد، ما أسهم في استمرار وانسيابية الأعمال في مختلف الجهات والقطاعات بفضل البنية التحتية المدعومة بالتقنيات المتطورة والمبتكرة.

وأضاف أبو خاطر، في مؤتمر صحفي عبر الانترنت أن الإمارات من أكثر الدول تفوقاً وتجاوباً في تطبيق التعلم والعمل عن بعد رغم أن تطورات الأخيرة الناجمة عن جائحة فيروس «كورونا» المستجد كانت وتيرتها متسارعة لكن الدولة أثبتت تفوقها بدعم من القيادة الرشيدة التي وضعت منذ سنوات الأسس اللازمة لتخطي مثل هذه الأزمات.

تسريع

وشدد على أن فيروس «كورونا» سيسرع التحول الرقمي في كافة دول العالم وبالتالي فإن كثيراً من الصناعات والقطاعات في المنطقة يجب أن تتجاوب سريعاً مع هذا التحول للتكيف مع موجة التغيرات غير المسبوقة التي يشهدها العالم.

وأكد نائب الرئيس الإقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة «إف 5 نتوركس»، أن التوجهات المتغيرة مثل «كورونا» دفعت المؤسسات إلى مراجعة استراتيجياتها في مجال تسليم التطبيقات، وإلى النظر في أهمية توسيع نطاق البنى التحتية الداعمة لاستمرارية الأعمال.

مكانة

ولفت أبو خاطر إلى المكانة القوية التي تتمتع بها منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تمكنها من التكيف مع المتغيرات والتقلبات الكبيرة، والارتقاء بطموحاتها إلى المستوى الأعلى في مجال عمليات التحول الرقمي.

وقال إن الإحصائيات الجديدة لتقرير «حالة تسليم التطبيقات» الصادر عن الشركة أظهر أن 91% من المؤسسات التي شملتها الدراسة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، تتبنى حالياً مخططات تنفيذية لعمليات التحول الرقمي، مقارنةً مع 84% لنظيراتها في الولايات المتحدة و82% في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والصين واليابان.

كما أكد 66% اعتمادهم على التطبيقات في إدارة أعمالهم، وهي أعلى نسبة على الإطلاق مقارنةً بأية منطقة أخرى في العالم. علاوةً على ذلك، أشار 88% منهم إلى استثمارهم البيئات متعددة السحابة، مقارنةً مع 87% لنظرائهم في الأمريكتين، و86% في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والصين واليابان.

خبرات

من جانبه، قال يزيد المصو، مدير مبيعات «إنجينكس» في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة «إف 5 نتوركس»، إن الشركة تمكنت من سد الفجوة الموجودة ما بين التطبيقات وصولاً إلى البنى التحتية، وما بين المطور وصولاً إلى العمليات.

ولفت إلى أن الشركة طرحت في يناير ، أول منتج لمساعدة المؤسسات في تعزيز مرونة وسرعة سير الأعمال، والحد من مستوى المخاطر، وتعزيز الخبرات الرقمية، حيث يوفر الأساس التفاعلي للمطور والخدمة الذاتية لممارسات التطوير والعمليات على نطاق واسع.