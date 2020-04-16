مليارا دولار دعم من هيوليت باكارد

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيوليت باكارد إنتربرايز، تخصيص شركة هيوليت باكارد إنتربرايز للخدمات المالية، لخدمات مالية بقيمة تزيد على ملياري دولار أمريكي، لمساعدة العملاء في الإمارات والعالم على معالجة التحديات الناجمة عن انتشار مرض كوفيد- 19، بما في ذلك المشاكل المتعلقة بالتدفقات النقدية والسيولة.

كما أطلقت هيوليت باكارد إنتربرايز للخدمات المالية، عدداً من المبادرات التي تشمل برنامج تخفيف الدفعات لمساعدة العملاء على اعتماد تقنيات جديدة، وتخفيف بعض الضغوط المالية، أثناء عملهم في هذه الحالة من انعدام اليقين. وسيتم تطبيق خدمات التمويل التي توفرها الشركة بقيمة ملياري دولار أمريكي، لمساعدة العملاء على ضمان استمرارية الأعمال، والتكيف مع بيئة العمل الحالية.