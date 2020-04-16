شراكة بين «إنفيجو» الإماراتية و«بدجت السعودية»

المصدر: (دبي- البيان)

وقّعت شركة «إنفيجو» الإماراتية الناشئة، وهي أول شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُتيح تطبيقاً إلكترونيّاً يسمح بالحصول على سيارة بنظام الاشتراك الشهري، أول شراكة لها في سوق السعودية مع شركة «بدجت السعودية» لتأجير السيارات في المنطقة.

تأتي هذه الخطوة تزامناً مع استعداد الشركة التي يقع مقرها في مدينة دبي لإطلاق خدماتها بالسعودية في وقت لاحق من الشهر الجاري؛ إذ ستوفّر «إنفيجو» العديد من الموديلات مِن بين علامات مختلفة للسيارات، تتميّز بالجودة العالية مِن خلال نظام الاشتراك الشهري لعملائها في السوق السعودية.