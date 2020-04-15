سياحة دبي تمدد الإجراءات الاحترازية حتى إشعار آخر

المصدر: دبي _لؤي عبدالله

مددت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي حتى إشعار اخر جميع التعاميم والإجراءات تماشياً مع التدابير الاحترازية لحكومة دبي التي تضمن صحة وسلامة جميع افراد المجتمع.

وقالت الدائرة في رسالة موجهة إلى منظمي الرحلات الداخلية واصحاب المنشآت الفندقية والمطاعم العائمة ومواقع اقامة الفعاليات ومنظمي الفعاليات في الامارة حصلت "البيان" على نسخة منها انه "تماشيا مع التدابير الاحترازية لحكومة دبي لضمان صحة وسلامة سكانها وزوارها نفيدكم علما بانه قد تقرر تمديد جميع التعاميم المدرجة حتى اشعار اخر ".

واضافت: "ستقوم دبي للساحة بشكل مستمر بتقييم الوضع المستجد وذلك مع السلطات الصحية، اننا نقدر تعاونكم الدائم ونثمن جهودكم لخدمة الصالح العام وحماية وسلامة وصحة المجتمع ".