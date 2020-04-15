دعوة لتحديث منتجات «مايكروسوفت» لتفادي ثغرات أمنية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أعلن الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، التابع للهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة عن تحديث جديد لإصلاح ثغرات أمنية خطيرة في منتجات مايكروسوفت.

ودعا الفريق الوطني في تعميم اليوم، إلى سرعة تنزيل التحديث لتفادي هذه الثغرات الأمنية.

كانت شركة مايكروسوفت أطلقت تحديثات برمجية لأنظمة "ويندوز-10" بمختلف نسخها وذلك للمساهمة في إصلاح الأخطاء البرمجية التي كانت تؤثر في الدعم التقني لهذه الأنظمة.

ومع إطلاقها لهذه التحديثات أكدت مايكروسوفت أنها ستواصل دعم أنظمة ويندوز القديمة لمدة نصف سنة أخرى، والتي كانت قد أشارت في وقت سابق بأنها ستتوقف عن دعمها في أبريل الجاري، كما قامت مايكروسوفت بإجراء تحديث على تطبيقها لمكالمات الفيديو Microsoft Teams وتوفير بعض الميزات المهمة التي يحتاج إليها، لمساعدة الموظفين وأصحاب الأعمال والطلاب على استخدامه، بعد تفشى فيروس كورونا.