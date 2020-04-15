مجموعة "سبينس" تدعم صندوق التضامن المجتمعي بعشرة ملايين درهم

المصدر: البيان الإلكتروني

تحقيقا لأهداف مبادرة صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد-19 الذي أطلقته دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، والتي لاقت تجاوباً وتفاعلاً كبيراً وإيجابياً من القطاعين العام والخاص، ساهمت مجموعة "سبينس" بمبلغ 10 مليون درهم، التزاما من جانبها بمساندة كافة الجهود المبذولة على مختلف الجبهات من أجل التصدي للتداعيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا سواء على الصعيد الصحي أو الاقتصادي أو الاجتماعي وكذلك الإنساني.

وتأتي مساهمة "سبينس" استجابة لنداء الواجب في مثل هذه الأوقات الاستثنائية التي تمر فيها دولة الإمارات والعالم أجمع بتحدي كبير في حين تتكامل المبادرات والجهود من أجل تخطي هذا التحدي وتجاوز تبعاته بأقل تأثيرات سلبية ممكنة، بتذليل أي معوقات اقتصادية أو اجتماعية أو صحية لمواجهة أي تحديات خلال الفترة المقبلة، بشكل يعكس المسؤولية المجتمعية التي تتبناها المجموعة، آخذة على عاتقها مسؤولية دعم الجهود الضخمة المبذولة لتجاوز تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19.

وأعربت المجموعة عن بالغ تقديرها لمبادرة صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد-19، والتي تشكل نافذة مهمة تتيح لمؤسسات القطاع الخاص وضع إسهاماتها موضع الاستفادة المثلى بما يخدم المجتمع بكافة مكوناته في هذه الأوقات الصعبة التي تتطلب وقوف الجميع صفاً واحداً يدا بيد من أجل تحييد التبعات السلبية التي جلبها فيروس كورونا على الإنسانية، إذ تساعد المساهمات المنفردة في تكوين الصورة الجماعية التي ترتسم فيها البسمة على كل الوجوه مع انتهاء هذه الأزمة العابرة.

ويأتي تأسيس دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري لمبادرة "صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد-19" في إطار التزامها بتوجيهات القيادة الرشيدة لدعم العمل الإنساني على مستوى الإمارة، من خلال شراكة فعالة بين الجهات الحكومية والمؤسسات الخيرية، مع ضمان أن تمتاز المشروعات الإنسانية والخيرية التي تدعمها الدائرة وتشارك بتنفيذها بالاستدامة.