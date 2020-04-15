"طرق دبي" تعلن ارتفاع معاملات الترخيص 28 % خلال مارس

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ارتفاع عدد معاملات الترخيص في شهر مارس الماضي بواقع زيادة وصلت قرابة 28 %.

وقالت الهيئة إن عدد معاملات الترخيص في شهر مارس الماضي بلغت 254 ألفاً و203 معاملات عبر القنوات الذكية التابعة للهيئة، مقابل 198 ألفاً و895 معاملة لشهر مارس 2019.

وأوضحت الهيئة أن زيادة معدل المعاملات الإلكترونية في مارس الماضي سواء عبر الموقع الإلكتروني http://www.rta.ae أو تطبيق دبي درايف، أو تطبيق هيئة الطرق والمواصلات، يأتي في إطار استجابة المتعاملين للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الهيئة بداية مارس الماضي مع بدء زيادة انتشار فيروس كورونا Covid-19 على مستوى العالم والدولة.