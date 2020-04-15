إنجاز 11.752 مليون معاملة إلكترونياً عبر البوابة الرسمية للإمارات خلال 2019

المصدر: وام

أظهرت أحدث الأرقام التي ترصد حركة النشاط عبر البوابة الرسمية للدولة إنجاز نحو/ 11.752 /مليون معاملة تندرج ضمن قائمة الخدمات الإلكترونية المصنفة بكونها الأكثر استخداما خلال العام 2019.

وكانت الإمارات حققت إنجازات كبيرة في مجال التحول الذكي خلال السنوات القليلة الماضية وقد ظهر ذلك جليا من خلال توفير الحكومة لنحو/ 5713 /خدمة اتحادية ومحلية وإجراء إلكترونيا عبر البوابة الرسمية للدولة خلال العام 2019.

الحزمة الثرية من الخدمات التي وفرتها البوابة الرسمية أكسبتها صفة المنصة الرقمية الأكثر تطورا على المستويين الإقليمي والعالمي، فهي بالإضافة لما تتميز به من سهولة ومرونة في إجراءات إنجاز المعاملات عبر الدخول الذكي فقد أتاحت للجمهور خدمة التوقيع الرقمي على المستندات والنماذج.

وكان العام 2013 قد شهد نقطة تحول مهمة في دولة الإمارات لجهة تطبيق التحول الذكي وذلك بعدما تم إطلاق مبادرة الحكومة الذكية وتوفير الخدمات للجمهور إلكترونيا.

وشملت قائمة الخدمات الإلكترونية الأكثر استخداما خلال العام الماضي المعاملات ذات العلاقة بدفع المخالفات المرورية وتجديد تصريح الإقامة وعقود العمل وبطاقات الهوية وأذونات الدخول ودفع مستحقات الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات الأخرى.

وعادة ما يتم ترتيب موضوعات الخدمات على صدر الصفحة الرئيسية للبوابة الحكومية على أساس الأكثر استخداما من قبل الجمهور مقارنة مع بقية الخدمات المتوفرة ،علما بأن القائمة تتغير تلقائيا حسب الاستخدام اليومي للخدمات وبشكل يعكس سلوك المستخدم .

وتفصيلا على مستوى الخدمات الإلكترونية الأكثر استخداما لعام 2019 فقد بلغ عدد المخالفات المرورية التي جرى إنجاز دفعها إلكترونيا/ 1553681 /معاملة .. فيما تم تجديد تصريح وعقد عمل/ تصريح عمل مهمة من داخل الدولة بواقع/ 1453908 /معاملات وبلغ عدد أذونات الدخول/ 2382107 /معاملات ونحو/ 1866107 / معاملات دفع المبالغ المستحقة للكهرباء والمياه .

كما تم إصدار/ 1123999 /عقد عمل جديد من داخل الدولة وتجديد تصاريح الإقامة بواقع/ 761821 /معاملة وتجديد بطاقة الهوية بواقع/ 697538 /معاملة و/619144 /لإصدار تصاريح الإقامة و /524331/ معاملة لإصدار تصريح عمل جديد و/523751 /معاملة لإصدار بطاقة هوية جديدة.

يشار إلى أن قائمة قطاعات الخدمات الإلكترونية المتوفرة عبر البوابة الرسمية تشمل خدمات الرعاية الصحية - وزارة الصحة ووقاية المجتمع إضافة إلى خدمات التعليم - وزارة التربية والتعليم وخدمات وزارة تنمية المجتمع وخدمات إلكترونية في شؤون العاملين - وزارة الموارد البشرية والتوطين وخدمات موظفي الحكومة الاتحادية - الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وبالإضافة إلى خدمات وزارة المالية ووزارة الاقتصاد و الهيئة الاتحادية للضرائب ووزارة التغير المناخي والبيئة وزارة الطاقة والصناعة فقد وفرت وزارة الداخلية جميع الخدمات الإلكترونية المتعلقة في مجال المرور وترخيص المركبات والأمن الجنائي والمنشآت العقابية والإصلاحية والدفاع المدني بجانب خدمات إلكترونية متعلقة بالفيزا وتأشيرات الدخول والإقامة - الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وخدمات إلكترونية للمواطنين المسافرين والموجودين خارج الدولة - وزارة الخارجية والتعاون الدولي.