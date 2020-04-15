الإمارات.. 1.714 تريليون درهم قيمة السيولة بمفهومها الشامل خلال مارس

المصدر: وام

واصلت قيمة السيولة بمفهومها الشامل "ن3" ارتفاعها خلال شهر مارس 2020 بالغة مستوى 1.714 تريليون درهم تقريبا بزيادة قدرها 82 مليار درهم مقارنة مع 1.632 تريليون درهم في مارس 2019 .

ويتضح من خلال احصائيات مصرف الإمارات المركزي التي صدرت اليوم بلوغ قيمة الودائع الحكومية 259.2 مليار درهم في مارس الماضي في حين وصلت قيمة الودائع المصرفية النقدية 456.5 مليار درهم تقريبا والودائع شبه النقدية 912.2 مليار درهم.

وارتفع رصيد النقد المصدر إلى 105.2 مليار في مارس من العام الجاري في حين ارتفع رصيد النقد المتداول لدى الجمهور "خارج البنوك" الى 86.2 مليار درهم.

من جانب آخر استقرت قيمة القاعدة النقدية في دولة الإمارات عند مستوى 415.2 مليار درهم في شهر مارس من العام 2020 .

ويمثل المؤشر الخاص بالقاعدة النقدية وفقا للمعايير النقدية العالمية اجمالي النقود المتداولة في اقتصاد بلد معيّن زائد ودائع المصارف لدى المصرف المركزي.