"هيئة الاتصالات" تعمل على حظر مواقع الاحتيال الإلكتروني

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أكدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات، أنها تعمل بالتعاون مع مزودي خدمات الاتصالات في الدولة على حظر روابط مواقع الاحتيال الإلكتروني فور ورود البلاغ عنها، بهدف حماية المستخدمين منها.

وأوضحت الهيئة، في تعميم اليوم تعقيباً على فيديو يجري تداوله متضمناً محاولات احتيال يقوم به البعض عبر إرسال مواقع تشبه المواقع الرسمية لإيقاع المستخدمين في فخ الاحتيال، أن فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي رصد وجود روابط تنتحل صفة جهات شرطية من دول عدة، ويقوم الفريق حالياً بالتواصل مع تلك الدول وإبلاغها لحماية مستخدميها، كما يقوم بالتواصل مع الجهات المزودة لتلك المواقع الإلكترونية لحذفها من الإنترنت بشكل كامل.

ولفتت الهيئة إلى إن ما ذكر بالفيديو صحيح ويعتبر من طرق الاحتيال الالكتروني التي تستهدف الأفراد هي مستمرة من دون توقف وفي كل مناطق العالم وذلك من خلال إنشاء مواقع إلكترونية شبيهة بالمواقع الرسمية في مسعى للسطو على أموال الناس عبر الوصول إلى بياناتهم البنكية والخاصة.

ودعت الهيئة أفراد المجتمع لعدم التفاعل مع مثل هذه الروابط والإبلاغ عنها الى الجهات الشرطة عبر منصة (eCrime) وخدمة الأمين والتأكد دائما من محتوى أي رسائل من خلال التواصل مع المصدر الرسمي مباشرة، مؤكدة انها تقوم ممثلة بفريق طوارئ الحاسب الآلي بنشر نصائح توعوية وتوجيهية للمجتمع حول هذه الروابط والحملات بشكل مستمر.

ورحبت الهيئة بجهود الأفراد الذين يأخذون على عاتقهم المساهمة في التوعية ضد مخاطر الاحتيال السيبراني، مؤكدة أن هذا يدل على وعي المجتمع ورسوخ ثقافة الأمن السيبراني، مشيرة إلى أن المستخدمين هم خط الدفاع الأول ضد الهجمات السيبرانية والاستغلال الإلكتروني.