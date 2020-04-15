توقعات بزيادة الطلب على القروض التجارية بالإمارات خلال الربع الثاني 2020

المصدر: وام

من المتوقع زيادة الطلب على القروض التجارية خلال الربع الثاني من العام 2020 وذلك وفقا لما اظهرته نتائج استبيان توجهات الائتمان الذي ينفذه مصرف الإمارات المركزي وذلك وسط استمرار تشدد البنوك في معايير تقييم الائتمان لكن بنسبة أقل من تلك التي ظهرت خلال الربع الأول من العام.

وعادة ما ينفذ المصرف المركزي استبيانا بشكل ربعي لمعرفة توجهات الائتمان في دولة الإمارات بمشاركة شريحة من مسؤولي الائتمان في البنوك والشركات المالية العالمة في الدولة.

وأشارت نتائج المسح إلى أن أهم العوامل التي تؤثر في تحديد معايير الائتمان هي التوقعات الاقتصادية والأوضاع في القطاعات أو الشركات، وتحسن المبيعات بالإضافة إلى جودة محفظة أصول البنوك.