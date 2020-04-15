دبي تمنع انتقال العمالة المقيمة إلى خارجها

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت بلدية دبي، عن منع نقل عمال المقاولات إلى خارج الإمارة، وقصر حركتها على إمارة دبي فقط، كذلك منع دخول العمالة غير المقيمة في الإمارة إليها، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت البلدية في تعميم وجهته إلى كافة شركات المقاولات العاملة في دبي، إن القرار يأتي في إطار حرصها الدائم والمستمر، على الصحة العامة، وسلامة كافة شرائح المجتمع، خصوصاً في ظل هذه الظروف الصحية التي تتطلب من الجميع التعاون والتكاتف، للالتزام بكافة الإجراءات، والتدابير الاحترازية الضرورية المعتمدة، من الجهات الرسمية المختصة لضمان سلامة المجتمع .

ونص التعميم على منع دخول العمالة غير المقيمة فيها اعتبارا من تاريخ 14 أبريل الجاري.

كما أصدرت البلدية قرارا بشأن تطوير وتعديل الاشتراطات الخاصة بسكن العمال في الإمارة، يقضي بضرورة الالتزام بالحد الأدنى للمساحة المتخصصة لكل عامل في الغرفة الواحدة والمحددة بـ3.7 متر مربع، وألا يزيد عدد العمال في الغرفة الواحدة عن 8 عمال كحد أقصى.

وبناء على هذا القرار، يكون الحد الأدنى لمساحة الغرفة 10 أمتار مربعة وبسعة عاملين فقط، بينما يصل الحد الاقصى لمساحة الغرفة 32 متر مربع وبسعة 8 عمال.