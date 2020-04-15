مناولة 540 ألف حاوية نمطية في محطة كوسكو أبوظبي خلال عام

المصدر: وام

أعلنت محطة كوسكو أبوظبي للحاويات، في إطار احتفالها بالذكرى السنوية الأولى لتأسيسها، عن استكمال أكثر من 800 ألف ساعة عمل دون تسجيل أي إصابة تؤثر على كفاءة الأعمال، بالإضافة إلى تحقيق إنجاز لافت في حجم مناولة الحاويات الذي بلغ 540 ألف حاوية نمطية منذ بدء المرحلة التجريبية للمحطة في شهر أبريل العام الماضي.

وقامت محطة كوسكو أبوظبي للحاويات بمناولة 416 سفينة، تضم مجموعة من أكبر سفن الحاويات في العالم، وأكثر من 312 ألف شحنة للبضائع.

وتشكل المحطة التي تم إنشاؤها بموجب اتفاقية امتياز مدتها 35 عاماً بين موانئ أبوظبي وشركة كوسكو الملاحية للموانئ المحدودة وباستثمار بلغ 1.1 مليار درهم مركزاً إقليمياً لشبكة الموانئ التابعة لكوسكو والتي تضم 48 محطة حول العالم.

وتتميز المحطة شبه الآلية برصيفها العميق الذي يؤهلها لاستقبال أكبر سفن الحاويات في العالم كما تعزز سعي موانئ أبوظبي إلى حفز نشاط القطاع البحري في إمارة أبوظبي وتعزيز التنمية الاقتصادية والمساهمة في بناء اقتصاد مستدام ومتنوع.

وبدأت محطة كوسكو أبوظبي للحاويات عملياتها التشغيلية بكامل طاقتها الاستيعابية، البالغة 2.5 مليون حاوية نمطية في شهر نوفمبر الماضي، كما تعد أول مرفق تؤسسه شركة كوسكو الملاحية للموانئ المحدودة، التابعة لشركة كوسكو الملاحية خارج الصين.

وأشاد الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي بهذا النجاح، مؤكداً أن تحقيق هذه الأرقام القياسية الجديدة في السلامة والعمليات التشغيلية يمثل إنجازاً لافتا لموانئ أبوظبي ومحطة كوسكو أبوظبي للحاويات، ويعكس التزامها الدائم بترسيخ مكانة أبوظبي كمركز حيوي عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

وقال: "تشكل هذه النجاحات باكورة نتائج شراكتنا الاستراتيجية طويلة الأجل مع كوسكو الملاحية وقد تحققت بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، وتعكس في الوقت نفسه دور إمارة أبوظبي المؤثر في تمكين قطاع التجارة العالمي عبر تسهيل حركة البضائع بكفاءة عالية مقرونة بأعلى مستويات السلامة".

وأضاف: "تحرص موانئ أبوظبي على الاستثمار في تطوير بنى تحتية حديثة، وتبني تقنيات متقدمة تضمن تعزيز كفاءتها البحرية واللوجستية، وتمكينها من توفير خدمات مميزة تسهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".

وبدوره عبر ناصر البوسعيدي، نائب الرئيس التنفيذي لمحطة كوسكو أبوظبي للحاويات، عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز مشيراً إلى أن الشراكة طويلة الأجل مع موانئ أبوظبي توفر إمكانات كبيرة وتتيح الاستفادة من مزايا البنى التحتية عالمية المستوى، كما تفتح الباب أمام محطة كوسكو أبوظبي للحاويات لدخول الأسواق الناشئة.

وقال: "نسعى إلى خلق فرص جديدة للنمو وتلبية متطلبات الأسواق المتنامية وتعزيز كفاءة الأعمال على امتداد سلسلة التوريد مستفيدين من موقع ميناء خليفة بالقرب من مدينة خليفة الصناعية في أبوظبي، التي تعد أكبر مدينة صناعية في المنطقة، وقدرات الربط متعدد الوسائط المتاحة ..كما ن التزامنا الراسخ بمواصلة تطوير ميناء خليفة يسهم في دعم استراتيجية أبوظبي ودورها الحيوي كبوابة رئيسية للتجارة والأعمال في المنطقة، وشريك استراتيجي رئيسي لمبادرة الحزام والطريق الصينية".

ويستعد ميناء خليفة المؤهل لاستقبال ومناولة عدد من السفن العملاقة في آن واحد، لاستكمال مشاريع التوسعة الطموحة خلال السنة القادمة، ومن ضمنها مشروع توسعة الرصيف الجنوبي والمنطقة اللوجستية لميناء خليفة بقيمة 2.2 مليار درهم ..ويخدم الميناء، المجهز ببنية تحتية ومعدات هي الأكثر تطوراً في العالم تشتمل على 28 رافعة جسرية عملاقة، أكثر من 25 خط شحن، ويتيح ربطاً مباشراً مع أكثر من 70 وجهة دولية، إضافة إلى أنه يتمتع بشبكة نقل متعددة الوسائط تتيح تسهيل عمليات الشحن والتبادل التجاري بحراً وبراً وجواً ..ومن المتوقع أن يكون من أول الموانئ التي ترتبط مع شبكة الاتحاد للقطارات التي لا تزال قيد الإنشاء.