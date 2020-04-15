"العربية للطيران" تسيّر رحلات خاصة إلى مجموعة جديدة من الوجهات

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت "العربية للطيران" عن إطلاق مجموعة رحلات خاصة جديدة للمسافرين الراغبين بالعودة إلى أوطانهم ورحلات الشحن الجوي إلى عدد من الوجهات انطلاقاً من مطار الشارقة الدولي.

وستسيّر الشركة مزيج من رحلات الذهاب فقط الخاصة ورحلات الشحن الجوي خلال شهر أبريل الى أفغانستان وإيران وسلطنة عمان والكويت والبحرين والسودان ومصر والهند ونيبال.

وتلتزم "العربية للطيران" بالاستجابة لطلبات تسيير رحلات ذهاب للمسافرين الراغبين بالعودة إلى أوطانهم ورحلات الشحن الجوي، وتواصل التعاون عن كثب مع السلطات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة لاتخاذ الخطوات المناسبة في هذا الصدد.