صندوق النقد: المصدات المالية للإمارات تخفف من وقع أزمة "كورونا"

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن الإمارات لديها من المصدات المالية الضخمة التي تخفف من وقع الأزمة الناتجة عن تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) في مختلف أنحاء العالم.

وقال أزعور، خلال مؤتمر على الإنترنت اليوم، إن الإمارات كانت من أولى دول المنطقة والعالم في تطبيق خطة احتواء لأزمة "كورونا"، حيث بدأت مبكراً في تطبيق خطة عمل لمساعدة السكان في التعاطي مع الجائحة وحماية أرواح الناس وتفادي التأثير على الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الحكومة الإماراتية قدمت كافة أشكال الدعم على المستويين الضريبي والنقدي للمحافظة على سيولة الشركات وتخفيف تأثير الانغلاق.

وتابع: "كلما كان التعافي في الإمارات سريعاً كلما كان التأثير إيجابياً".

وأوصي أزعور، بأهمية توجيه سياسات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو حماية محركات النمو والشركات الصغيرة والمتوسطة وتلبية احتياجات السيولة، وينبغي توجيه سياسات دول المنطقة نحو حماية محركات النمو والشركات الصغيرة والمتوسطة وتلبية احتياجات السيولة، وعلى دول المنطقة الاستعداد وتطبيق الإصلاحات الهيكلية لتسريع التعافي.

وأكد على أهمية أن يكون دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد أولويات حكومات المنطقة، موضحاً أن الفرصة متاحة حالياً لزيادة الإنفاق وإعادة هيكلة المخصصات للتركيز على الأولويات في قطاع الصحة.