"أسواق" تضمن توفير متطلبات المستهلكين بأسعار مناسبة

المصدر: دبي – بشار باغ

أكدت شركة "أسواق" المتخصصة في قطاع التجزئة أنها تضمن ثبات الأسعار وتوفير كافة متطلبات المستهلكين بأسعار مناسبة، حيث حرصت منذ بدء الإجراءات الاحترازية على ضمان توافر المنتجات والسلع الأساسية من خلال خطة متكاملة تضمنت استئجار مخازن اضافية، ورفع معدلات المخزون من المنتجات الأساسية، بالإضافة إلى التنسيق مع الموردين المحليين والعالميين لطلب المزيد المنتجات الأساسية وضمان تدفقها، والذي تم من خلال إحدى الشركات التابعة لـ "أسواق" في مجال التوريد والتجارة.

وقال عبدالحميد الخشابي المتحدث الرسمي لشركة أسواق في تصريحات لـ "البيان": "الجميع اليوم متعاون في ظل الوضع الحالي ونحن على يقين أن كافة منافذ البيع في الدولة تعمل من أجل الوطن والمواطن والمقيم ".

وأكد الخشابي أن متوسط المخزون الحالي يكفي لمدة شهرين وأن الشركة تقوم حاليا بالتنسيق مع الجهات والموردين لتوفير مخزون حتى نهاية الصيف يشمل على المنتجات والسلع الأساسية". ولفت الخشابي إلى أن "أسواق" سجلت في البداية نقصاً في كميات المعقمات والكمامات بسبب زيادة الطلب الهائلة ولكن سرعان ما تم توفيرها بالتعاون مع الموردين بالإضافة لمعظم المنتجات الضرورية وذلك لفترة زمنية كافية.

كما أطلقت "أسواق" حزمة من التسهيلات لما يقارب 300 من رواد الأعمال المستأجرين في مراكزها التجارية بدبي.



وأوضح الخشابي أن التسهيلات تشمل تمديد مدة التأجير لفترة اضافية تعادل فترة الاغلاق، أي في حال إغلاق المتجر لمدة شهر عملاً بالتعليمات الحكومية، يحصل المستأجر على إعفاء من الإيجار لمدة شهر. بالإضافة إلى تأجيل الدفعات الإيجارية المستحقة حسب رغبة المستأجرين، فضلا عن دراسة وضع المستأجرين بصفة دورية واتخاذ القرارات اللازمة ونوع الدعم الضروري لكل مستأجر، ولفت إلى أن هذه الخطوات تأتي دعماً للشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة التحديات الحالية وتعزيز قدرتهم على مواصلة العمل بعد انتهاء هذه الفترة العصيبة.

وفي إطار تطوير عمليات التسوق الالكتروني وعمليات التوصيل، حرصت "أسواق" على ضمان كفاءة التوصيل خلال نفس اليوم أو اليوم التالي من خلال تطبيق خطة متعددة المحاور يأتي في مقدمتها زيادة الموظفين في الأقسام المتخصصة بالتوصيل والتسوق الالكتروني، إلى جانب تطوع عدد كبير من موظفي المكتب الرئيسي من مدراء و رؤساء أقسام في مجالات مختلفة، حتى وصل الأمر إلى أن العديد منهم بادروا بتوصيل الطلبات بسياراتهم الخاصة، كما تم الاستعانة بموظفي الشركات المتأثرة من الإغلاق الموقت لمراكز التسوق للعمل في مجالات مختلفة وخاصة التسوق الالكتروني، ولجأت "أسواق" أيضاً إلى زيادة أسطول السيارات والمركبات وزيادة ساعات العمل وتخصيص خط اتصال مكرس لتلبية طلبات كبار المواطنين والمقيمين.

وبالتزامن مع جميع هذه المبادرات، حرصت "أسواق" على الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة وطبقت عدة إجراءات وقائية لضمان صحة وسلامة الموظفين والعملاء، حيث باشر 80% من فريق العمل في المكاتب الرئيسية بالعمل عن بعد بالتزامن مع تنظيم ساعات عمل في المكتب الرئيسي والأفرع بما يتوافق مع التعليمات الصادرة من فريق الطوارئ وإدارة الأزمات.

وحرصت "أسواق" أيضا على توفير مستلزمات الحماية والتعقيم من كمامات ومعقمات للموظفين والمتسوقين مع توفير وسائل نقل اضافية لضمان التباعد الجسدي بين فريق العمل، ويتم التأكد بشكل دوري يومياً من التزام الموظفين بتعليمات السلامة أثناء عملية توصيل الطلبات للمنازل، وبهدف ضمان سلامة موظفي جميع الشركاء الاستراتيجيين، يتم إجراء جميع الاجتماعات عن طريق وسائل التواصل المرئية مع إلغاء جميع الزيارات المكتبية. بالتزامن مع تطبيق كافة التدابير الخاصة من تعقيم وتنظيف للمتاجر وعربات التسوق مختلف المرافق والمكاتب.

وينتشر 20 فرعاً لسوبر ماركت "أسواق" في مختلف مناطق دبي، وتشمل المزهر وند الحمر والورقاء الثانية والورقاء الثالثة وأم سقيم والبدع في شارع الوصل، بالإضافة إلى البرشاء الاولى بالقرب من مول الامارات، والبرشاء جنوب الاولى والبرشاء جنوب الثانية، إلى جانب فرع في مبنى اندكس في شارع مركز دبي المالي العالمي، وفروع في النهدة وند الشبا والقوز الثانية وقرية جميرا الدائرة والصفوح في مدينة دبي للإعلام، وشارع الرقة والروضة بالإضافة إلى فرعين في مردف وفرع في حتا.