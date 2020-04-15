"تنظيم الاتصالات" تكشف أفضل 7 هواتف ذكية أداءً في المناطق الداخلية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات عن 7 هواتف ذكية الأفضل أداءً في الأماكن الداخلية على شبكات "اتصالات" و"دو" خلال العام الماضي.

وقالت الهيئة في تقرير صدر اليوم، عن "مؤشرات أداء الهواتف الذكية 2019"، إن الهواتف الخمسة هي: هواوي مات 20 اكس" و"أبل ايفون اكس" و"سامسونج جالاكسي اس 10" و"ابل ايفون اكس ار" و"هواوي بي 30" و"سامسونج جالاكسي جي 7" و"زد تي أي اكسون 10 برو".

وأشارت المسوح إلى أن هواتف "هواوي مات 20 اكس" كانت الأعلى أداء من حيث بث الفيديو على شبكة "اتصالات" بينما كانت هواتف "هواوي بي 30" الأفضل أداء على شبكات "دو"، وفي الوقت المستغرق لارسال البريد الالكتروني كان "ابل ايفون اكس" الأعلي أداء على شبكة "اتصالات" و"دو".

وذكرت الهيئة أنه بالنسبة للوقت للبدء في نقل البيانات كان "سامسونج جالاكسي اس 10" الأفضل أداء على شبكة "اتصالات" و"سامسونج جالاكسي جي 7" الأفضل أداء على شبكة "دو"، وفي تحميل البيانات كان "ابل ايفون اكس ار" الأفضل على شبكة "اتصالات" و "دو"، بينما بالنسبة لتنزيل البيانات فكان هاتف "هواوس مات 20 أكس" الأفضل على شبكة "اتصالات" و"زد تي أي اكسون 10 برو" الأفضل أداء على شبكة "دو".