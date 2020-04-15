«زوروساين» تقدم اشتراكاً مجانياً 3 أشهر

المصدر: (دبي - البيان)

أكدت شركة «زوروساين» المتخصصة في الأمن الإلكتروني دعمها مجتمع الأعمال التجارية بإطلاق مبادرة بالاشتراك المجاني لأي عمل تجاري لمدة 3 أشهر على منصتها الإلكترونية والخاصة بالتوقيع الإلكتروني الحقيقي والتوقيع الرقمي ونظام كشف تزوير المستندات الموثقة المرتكز على بلوك تشين.

وقال شمش هادي، الرئيس التنفيذي لزوروساين، إن مبادرة دعم الأعمال التجارية بكافة أحجامها أطلقتها الشركة إبان عدم اليقين الذي أسفر عنه فيروس (كوفيد- 19)، وعليه فبوسع عملائنا أن يكونوا على ثقة أننا على أتم الاستعداد لدعمهم عندما يكونون بأمس الحاجة لذلك الدعم.

وأردف هادي قائلاً «بينما يلجأ عالم الأعمال التجارية لزيادة هائلة للقوى العاملة التي تعمل عن بعد، ها هي زوروساين تعرض مساعدتها. إننا ملتزمون حقاً بأن نكون من نوع الشركات الملتزمة مجتمعياً وأن نكون محط اعتزاز موظفينا وعوائلنا».