برنامج صيانة شامل لأسطول فلاي دبي

المصدر: دبي- البيان

يخضع أسطول فلاي دبي خلال فترة التوقف لبرنامج صيانة شامل مجدول عقب إعلان الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والطوارئ والهيئة العامة للطيران المدني تعليق جميع عمليات المسافرين حتى إشعار آخر.

وتلقت فلاي دبي التوجيهات الصادرة عن الشركة المصنعة لجميع مشغلي طائرات بوينج 737 من الجيل الجديد والخاص بمهام الصيانة المجدولة خلال فترة التوقف، وأدرجت المواد الإرشادية الإضافية في برنامج الصيانة المعتمد من فلاي دبي.

وقررت فلاي دبي تقسيم أسطولها بين قاعدتي الهندسة والصيانة. ويوجد 23 طائرة بوينج 800-737 من الجيل الجديد و03 طائرات من طراز بوينج 737 ماكس 9 في مطار آل مكتوم الدولي. وهناك 15 طائرة من الجيل الجديد من بوينج 800-737 و10 طائرات بوينج 737 ماكس 8 في مطار دبي الدولي.

وتجري صيانة أسطول بوينج 737 ماكس ضمن إجراء التخزين النشط، ما يعني أن جميع الأنظمة تظل قيد التشغيل ويتم اختبارها وتشغيلها خلال فحوص الصيانة الأسبوعية التي تستغرق نحو 18 ساعة لكل طائرة في الأسبوع. وخلال فترة التعليق ومدة أسبوعين، تبقى طائرة بوينج 800-737 من الجيل الجديد في وضع جاهز للتشغيل حيث سيتم تشغيل الطائرة مرة واحدة على الأقل إما لرحلات الإعادة إلى الوطن أو رحلات الشحن أو رحلات الصيانة. وستعمل رحلات الصيانة بين مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي.

وقال ميك هيلز، نائب الرئيس الأول للهندسة والصيانة في فلاي دبي: يعمل فريقنا من المهندسين المؤهلين وذوي الخبرة العالية على مدار الساعة لأداء مهام صيانة الطائرات المجدولة لضمان الحفاظ على جميع طائراتنا وفق أعلى مستويات الصلاحية للطيران استعداداً للعودة إلى الخدمة. نحن نتابع عن كثب التوجيهات الصادرة عن الشركة المصنعة والسلطات لرعاية أسطولنا سواء في التخزين النشط كما هو الحال بالنسبة لطائرة ماكس أو في حالة الاستعداد التشغيلي كما هو الحال بالنسبة لطائرات بوينج 800-737 من الجيل الجديد المتوقفة مؤقتاً.