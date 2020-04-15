مراكز «ماجد الفطيم» تلغي إيجار فترة الإغلاق

المصدر: دبي - بشار باغ

أكدت مجموعة ماجد الفطيم، أنها لن تطالب المستأجرين في مراكز التسوق التابعة لها بقيمة الإيجار خلال فترة الإغلاق الإلزامي لمتاجرهم.

وأفادت المجموعة في ردّها على استفسار لـ «البيان الاقتصادي»، أنها تعمل على مساعدة المستأجرين على خفض التكاليف والحفاظ على رأس المال العامل خلال الإغلاق المؤقت لمراكز التسوق.

وأكدت «ماجد الفطيم» أنها تتعاون مع المستأجرين في مراكز التسوق التابعة لها لضمان قدرتهم على تقديم تجربة تسوق متميزة للعملاء فور إعادة افتتاح مراكز التسوق بشكل كامل مرةً أخرى.

وقالت المجموعة إن المستهلكين ما زال بإمكانهم الوصول إلى السلع الأساسية في متاجر كارفور والصيدليات الموجودة في مراكز التسوق التابعة لـ «ماجد الفطيم»، وأضافت: نحن ملتزمون بضمان صحة وسلامة العملاء والموظفين والمستأجرين، كما أننا نواصل اتباع أعلى معايير الصحة والسلامة في المنشآت التابعة لنا. ونتطلع إلى الترحيب بعملائنا الكرام مرةً أخرى داخل مراكز التسوق التابعة لنا بمجرد أن ترى السلطات والجهات المعنية ذلك أمراً آمناً ومناسباً.