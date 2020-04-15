مايكروسوفت تصدر تقريرها حول مؤشر توجهات العمل

المصدر: (دبي- البيان)

أصدرت مايكروسوفت تقريرها الأول حول مؤشر توجهات العمل، والذي يستند في بحثه إلى أداة Microsoft Graph التي تحلل اتجاهات الإنتاجية عبر تريليونات من الإشارات وترصد كيف أثرت سيناريوهات العمل عن بعد في تغيير طريقة تواصل الناس، وتهدف الشركة إلى مشاركة الأفكار والرؤى التي استنبطتها لتمكين عملائها من الاستفادة من الجوانب المشرقة والنقاط الإيجابية بما يسهم في تعزيز مخططاتهم المستقبلية.

وقال جاريد سباتارو نائب رئيس شعبة مايكروسف 36: رغم أن الطريقة التي نعمل بها قد تغيرت، إلا أن عملاءنا يؤكدون من خلال تجاربهم في كل يوم أن جهودنا المبذولة لتمكينهم من الاتصال والتواصل مع بعضهم البعض تكللت بالنجاح في مواجهة التحديات الراهنة.