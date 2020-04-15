هيئة مطار الشارقة تحول خطة تدريبها إلى إلكترونية

المصدر: (الشارقة- البيان)

تماشياً مع الخطة الاستراتيجية لهيئة مطار الشارقة الدولي في تأهيل الكوادر البشرية وتطويرها تم تحويل خطة التدريب الخاصة بالربع الثاني من 2020 إلى التدريب الإلكتروني، دعماً لنظام العمل عن بعد واتباعاً للإجراءات الاحترازية المعمول بها.

يعمل قسم التدريب والتطوير المهني، على عقد 20 برنامجاً ودورات متخصصة في محاور مختلفة، بهدف تعزيز استمرارية التدريب وتنمية مهارات الموظفين واستثمار الوقت والحفاظ على الإنتاجية. تنقسم محاور التدريب إلى الإدارة العامة، التكنولوجيا وتقنية المعلومات، العمليات، الصحة والسلامة المهنية، بجانب المهارات السلوكية وتنمية الذات.