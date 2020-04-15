«دبي مول» في بيتك بضغطة زر

المصدر: دبي - البيان

أطلق «دبي مول»، أمس، مركز تسوّق تجاري إلكتروني على noon.com عبر شراكة استراتيجية لدعم مجتمع الإمارات من مواطنين ومقيمين، وتمكين دبي مول من خدمة عملائه وهم في منازلهم آمنين، دعماً لتوجه الحكومة الإماراتية في حملة «#خلّك في البيت».

ويجمع المركز التجاري الإلكتروني لدبي مول على noon.com الكثير من نقاط القوّة لدى الشريكين لتقديم تجربة تسوّق آمنة وسريعة من وقت الطلب إلى باب المنزل، كما يمكن للعملاء التسوّق من بين 24 علامة تجارية رائدة مع إضافة علامات تجارية جديدة كل يوم، فيما مجال المشاركة مفتوح أمام المتاجر والخدمات بما في ذلك تجار التجزئة، لتوفير الاحتياجات الأساسية مثل محلات السوبرماركت والصيدليات مع توفر المساعدة والدعم لهم طوال عملية التسجيل.

وقال محمد العبّار، رئيس مجلس إدارة إعمار ومؤسّس منصّة نون: «إن خدمة عملائنا في سياق الوضع الحالي في قمّة أولوياتنا، وهي التحدي الذي نحاول جميعنا تخطّيه. والجدير بالذكر أن فريق العمل لدينا تكيّف بسرعة منقطعة النظير لفهم احتياجات المواطنين والمقيمين في أنحاء البلاد بعد الالتزام بقرار الحكومة للبقاء في المنازل».