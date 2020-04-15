التضخم يتراجع للشهر 14 على التوالي

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

تراجعت معدلات تضخم أسعار المستهلكين في الدولة على أساس سنوي خلال فبراير الماضي بنحو 1.3% مقارنة بالشهر ذاته من 2019، لتواصل بذلك تراجعها للشهر الرابع عشر على التوالي بعد صعود كبير بنسبة 4.76% مطلع 2018 على أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5%.

وكشفت بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أمس، عن وصول الرقم القياسي العام «التضخم» إلى 107.86 نقاط في فبراير الماضي مقابل نحو 109.28 نقاط في فبراير 2019 بينما على أساس شهري انخفض التضخم 0.26% في فبراير الماضي مقارنة بنحو 108.14 نقاط في يناير السابق له.

وأوضحت البيانات أن تراجع التضخم السنوي جاء على أثر هبوط 7 مجموعات رئيسية يتصدرها الملابس والأحذية بنسبة 4.75% والسكن والمياه والكهرباء والغاز 4.63% ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة 4.2% والاتصالات 0.83%.