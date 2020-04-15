إطلاق العربية للطيران أبوظبي وفق المخطط

المصدر: (دبي - البيان)

قال المتحدث الرسمي للعربية للطيران، إن العمل التحضيري لإطلاق العربية للطيران أبوظبي لا يزال قيد التنفيذ وسيتم إطلاق الشركة حسب الخطط الموضوعة موضحاً أن أعمال المشروع المشترك مع الاتحاد للطيران تتواصل وستتقدم مع تحسن وضع السوق.

وأدان تقريراً وصفه بالمتضارب نشرته بلومبيرغ تضمن معلومات مضللة حول تأخير إطلاق العربية للطيران أبوظبي وتعليقات بشأن الدعم لشركات الطيران في ظل الظروف الراهنة والتي جاءت بغرض المبالغة، موضحاً أن نشر أخبار لا تستند إلى حقائق أو تشويهها خاصة في وقت يواجه فيه الاقتصاد بشكل عام أكبر تحدٍ له.