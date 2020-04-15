طيران الإمارات تُحدّث سياسات الإعفاء والاسترداد

المصدر: (دبي - البيان )

أعلنت طيران الإمارات عن تحديث سياسة الإعفاء التي انتهجتها جراء انتشار (كوفيد-19)، حيث قامت بتسهيل عملية إعادة الحجز وإلغاء تذاكر السفر إلى جميع الأسواق التي تخدمها حول العالم، مؤكدة مرة أخرى أنها تضع عملاءها في أولوية اهتماماتها على الدوام.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «تعمل صناعة السفر والطيران وفق قواعد معقدة حول أسعار التذاكر وإعادة الحجز واسترداد الأموال، وتختلف هذه القواعد حسب كل سوق. نحن ندرك أن إدخال العملاء في تفاصيل ذلك قد يكون مربكاً ويسبب لهم الإزعاج، خصوصاً في ظل الظروف الحرجة التي يشهدها العالم بسبب (كورونا) ».