14366 تسجيلاً وترخيصاً باقتصادية دبي في 3 أسابيع

المصدر: دبي - البيان

حققت «اقتصادية دبي» نتائج قياسية في تطبيق العمل عن بُعد وتفعيل القنوات الذكية والإلكترونية لترتفع معاملات التسجيل والترخيص التجاري خلال 3 أسابيع إلى 14.366 معاملة منها 66% إلكترونية و34% معاملة من خلال مراكز الخدمة التي توفر خدمات اقتصادية دبي عن بُعد.

وشكلت معاملات تجديد الرخص 74% من إجمالي المعاملات بين 22 مارس و13 أبريل تليها معاملات تعديل الرخص بنحو 7% وبلغ إجمالي معاملات تجديد الرخص 10.653 معاملة ووصل إجمالي تعديل الرخص إلى 1.047 معاملة.

وشكلت معاملات تجديد الرخص عبر القنوات الذكية والإلكترونية 86% مقابل 14% معاملة عن طريق مراكز الخدمة عن بُعد، واستحوذت معاملات تجديد الرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية على 74% من معاملات التجديد. وتم إصدار 473 رخصة جديدة وبلغت عمليات حجز الأسماء التجارية 893 إجراء، وعدد الموافقات المبدئية 751 إجراء، ما يؤكد استدامة وتنافسية الأعمال في دبي.