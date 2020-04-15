التضخم في الدولة يتراجع للشهر 14 على التوالي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تراجعت معدلات تضخم أسعار المستهلكين في الدولة على أساس سنوي خلال فبراير الماضي بنسبة 1.3% مقارنة بالشهر ذاته من 2019، لتواصل بذلك تراجعها للشهر الـ14 على التوالي بعد صعود كبير بنسبة 4.76% في مطلع 2018 على اثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5%.

وكشفت بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أمس، عن وصول الرقم القياسي العام «التضخم» إلى 107.86 نقاط في فبراير الماضي مقابل نحو 109.28 نقاط في فبراير 2019، بينما على أساس شهري انخفض التضخم 0.26% في فبراير الماضي وذلك مقارنة بنحو 108.14 نقاط في يناير السابق له.

وأوضحت البيانات أن تراجع التضخم السنوي جاء على اثر هبوط 7 مجموعات رئيسية تتصدرها الملابس والأحذية بنسبة 4.75% والسكن والمياه والكهرباء والغاز 4.63% ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة 4.2% والتجهيزات والمعدات المنزلية 2.82% والاتصالات 0.83%، فيما ارتفعت 5 مجموعات على رأسها الترويج والثقافة 10.65% والتبغ 6.4% وخدمات النقل 3.11% والأغذية والمشروبات 0.53% والتعليم 0.75%.

وجاء انخفاض التضخم على أساس شهري بسبب انخفاض 4 مجموعات رئيسية يتصدرها السكن والمياه والكهرباء 0.02% والسلع والخدمات المتنوعة 0.22%، وخدمات النقل 1.91% والترويج والثقافة 5.42%، فيما ارتفعت 5 مجموعات على رأسها الأغذية والمشروبات 0.45% . وانخفض التضخم على أساس شهري بنسبة 0.39% في أبوظبي و0.34% بدبي و0.38% في عجمان و0.06% في أم القيوين، و0.24% في الفجيرة، بينما ارتفع ف الشارقة ورأس الخيمة بنحو 0.16% و0.02% على التوالي.