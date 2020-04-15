«دبي للسلع» يعزز حضوره عبر المؤتمرات الرقمية

المصدر: (دبي - وام)

يواصل مركز دبي للسلع المتعددة - المنطقة الحرة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع - مساعيه لتعزيز حضوره عبر القنوات الرقمية دعماً لنمو الشركات الأعضاء إلى جانب استقطاب شركات وأعمال جديدة إلى إمارة دبي.

ونجح المركز بهذا الشأن في استضافة أول نسخة رقمية من حملته الترويجية الدولية المباشرة «وجد من أجل التجارة» بمشاركة قادة الأعمال في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا ممن يتطلعون إلى معرفة المزيد من التفاصيل حول كيفية تأسيس الأعمال والشركات في إمارة دبي.

ويسلط المركز عبر النسخ الافتراضية القادمة من حملته الترويجية الضوء على الإمكانات والمقومات التي تتمتع بها منطقته الحرة وما تقدمه من خدمات في كل من الصين والمملكة المتحدة وسويسرا وتركيا وأوكرانيا.

وقال أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة إنه من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى أن نبقى على تواصل مع عملائنا الدوليين المحتملين ومع الشركات القائمة واليوم لدينا استراتيجية رقمية متكاملة تلبي احتياجات مجتمع الأعمال على المستويين المحلي والدولي.

وأكد أهمية تنظيم الحملات الترويجية المباشرة «وجد من أجل التجارة» والجلسات التعريفية الإلكترونية بما سيساهم في جذب شريحة أكبر من الجمهور ويقدم قيمة حقيقية للشركات الأعضاء ومجتمع الأعمال ككل. ويستضيف المركز مجموعة من الجلسات المعرفية للشركات الأعضاء فيه والبالغ عددها 17 ألف شركة.