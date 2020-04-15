تجاوب كبير لشركات المقاولات في أبوظبي مع قرار حظر تنقل العمال

المصدر: أبوظبي - عبدالحي محمد

أكد راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وجود تجاوب كبير من شركات المقاولات في الإمارة مع قرار حظر تنقل العمال بين الإمارات والمدن للحد من تفشي تداعيات فيروس كورونا.

وقال البلوشي في حوار مع قناة الإمارات أمس: «نلمس تجاوباً كبيراً من شركات المقاولات الخاصة والعامة الكبرى على حد سواء والكل متعاون بشكل كبير جداً، ونحن لا نريد للعمال أن ينتقلوا من أبوظبي إلى دبي أو الشارقة أو العكس لأن الانتقال قد يكون سبباً في تفشي الفيروس».

وأكد أن جميع العاملين في أبوظبي يحصلون على رواتبهم كاملة، مشدداً أنه لن يتم تسريح أي عامل. وكل قرارات الحكومة في أبوظبي تستهدف حماية جميع الأطراف بمن فيهم العمال كما نشجع غالبية العمال على العمل عن بعد وفي حالة العمالة التي تعمل في الميدان فعلينا أن نطبق إجراءات احترازية قوية عليها وخاصة في معسكرات العمالة حيث نشدد على ضرورة الفصل بينهم ونطالب كل صاحب شركة مقاولات بأن يبلغ هيئة الصحة فوراً عن إصابة أحد عماله بالفيروس.

ورداً على سؤال حول ظهور حالات إصابة بين العمال، قال البلوشي: الفيروس ينتقل بسرعة بين البشر في كل دول العالم وليس بين العمال فقط. وهدفنا أن نقلل من التقارب بين العمال وبعضهم البعض ونهدف إلى أن تكون كل شركة مسيطرة تماماً على عمالها لتقي البلاد من هذا الوباء.

وشدد أن الحكومة تركز على المدن العمالية بشكل كبير، مشيراً إلى ضخامة أعداد العمالة فضلاً عن تقارب المدن العمالية بعضها من بعض قد يكون أحد أسباب انتشار الوباء مؤكداً أن الحكومة بادرت بإجراءات عديدة لمنع الاحتكاك بين العمال واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية. وقال: نشجع الشركات على تعقيم وتطهير مساكن العمال ونطالبها بالجدية الكاملة في التعامل مع صحة العمال وتوفير الكمامات لهم.

حماية المجتمع

وشدد البلوشي أن التعاميم التي أصدرتها الدائرة منذ بدء مشكلة فيروس كورونا وآخرها حظر انتقال العمالة هدفت إلى حماية كافة أفراد المجتمع مواطنين أو مقيمين مشيراً إلى أن الحكومة شجعت موظفيها على العمل عن بعد بقوة كما أتاحت للمراجعين خدمات إلكترونية لإنجاز مصالحهم بكل يسر وسهولة.

ورداً على سؤال حول المبادرات المستقبلية للدائرة، أشاد البلوشى بالدور الكبير الذي تقوم القيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة الصحة في أبوظبي مع الدائرة، لافتاً إلى أن هناك فرق عمل تجتمع يومياً لمناقشة الوضع الحالي وأفضل المبادرات ولدينا مبادرات جديدة سنعلن عنها للسيطرة على الوباء ومنع تفشيه.

من ناحية أخرى استضافت قناة الإمارات المستشار عبدالله فارس النعيمي رئيس المحكمة العمالية في أبوظبي حيث تحدث عن تشريعات أقرتها حكومة أبوظبي لحماية العمال وأبرزها عدم السماح للشركات بإلغاء أية علاوات يحصل عليها العامل أو تسريح العمالة من دون سبب.