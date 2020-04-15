«مؤسسة بيبسيكو» تقديم 5 ملايين دولار لدعم جهود الإغاثة في جميع أنحاء المنطقة

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة بيبسيكو والذراع الخيرية التابعة لها «مؤسسة بيبسيكو»، التزامهما بتقديم 5 ملايين دولار أمريكي لدعم جهود الإغاثة في جميع أنحاء المنطقة. وفي ظل جائحة (كوفيد-19)، تركز شركة بيبسيكو ومؤسسة بيبسيكو الخيرية وشركات التعبئة على تقديم المساعدات المالية والمعدات الطبية اللازمة ودعم جهود الهيئات الصحية المحلية، بالإضافة إلى تقديم الوجبات الغذائية بجميع أنحاء المنطقة. وستواصل بيبسيكو وشركاؤها تقديم الدعم لبنوك الطعام عبر توزيع 10 ملايين وجبة غذائية وصندوق إمدادات غذائية على مساكن العمال والأسر المحتاجة والفئات المعرضة للخطر.