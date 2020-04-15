دعوة لاعتماد العقود الموحدة للإنشاءات

المصدر: (دبي-البيان)

دعا مركز الإمارات لأبحاث قطاع الإنشاءات التابع لبنك المشرق، أصحاب المشاريع في الدولة إلى «اعتماد العقود الموحدة» من أجل الإسراع بإنجاز المشاريع وتقليل كمية النفايات في المشاريع والمساهمة في تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071.

وتم إنشاء المركز في عام 2019 من قبل بنك المشرق بالتعاون مع «ميد» لخدمات معلومات الأعمال، بهدف تحديد سبل تحسين الكفاءة وتقليل النفايات في واحد من أهم القطاعات بالدولة.

وقال محمد خضر الشولي، النائب التنفيذي للرئيس ورئيس إدارة تمويل المقاولات في بنك المشرق: « تطبيق عقد إنشاءات موحّد ومصمّم خصيصًا للدولة قد يكون مفيداً لإنجاز المشاريع من خلال فرض قيود تمنع السلوكيات الخاطئة وتقلّل المنازعات.

وتقدّر قيمة مشاريع البناء والهندسة المدنية المقررة أو قيد التنفيذ في الإمارات بحوالي 710 مليارات دولار، وهي مشاريع حيوية لتطوير البنية التحتية اللازمة لتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071.

وقال ريتشارد تومسون، مدير التحرير في ميد: لتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، لا بدّ من تطوير قطاع إنشاءات قوي وقادر على إنجاز المشاريع الأساسية في الوقت المحدد وضمن حدود الميزانية المقررة مع الحد الأدنى من الهدر، والمساهمة في حماية البيئة واعتماد أفضل الممارسات.