ضخ سلع رمضانية كافية بمنافذ البيع الكبرى في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

بدأت منافذ البيع الكبرى في أبوظبي ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية التي يكثر عليها الإقبال في شهر رمضان بشكل كبير بخصومات تراوحت بين 20% إلى 50% على أكثر من 1200 صنف. وكشفت جولة ميدانية لـ«البيان الاقتصادي» أمس، في كبرى المنافذ عن امتلاء مداخلها الرئيسية بكميات كبيرة من السلع الرمضانية مزينة بعروض ترويجية.

وكشفت جمعية أبوظبي التعاونية في نشرة إعلانية تضمنت 30 صفحة عن خصومات على أكثر من 325 صنفا من السلع الرئيسية بنسب تخفيض كبيرة، منها على سبيل المثال 3 عبوات زيت طعام (عباد الشمس) تباع بسعر 42.95 درهما، بينما كانت تباع سابقا بسعر 84.5 درهما بنسبة تخفيض 49.2%، وعبوتا زيت طعام (زيت ذرة) بسعر 24.95 درهما بدلا من 37.95 درهم بتخفيض نسبته 29%، وعبوة أرز بسمتى 40 كيلوغراما بسعر 132.95 درهما مقابل 186.25 درهما سابقا بخصم نسبته 29.7 % وعبوة شاي 5 كيلوغرامات بسعر 99.95 درهما بدلا من 179.5 درهما بتخفيض نسبته 44.3%.

كما ضمت العروض أنواعا كثيرة من التمور المحلية والسعودية بخصومات تتراوح 10% إلى 25% وزبيب ذهبي بسعر 9.95 دراهم للعبوة 500 غرام بدلا من 18.5 درهما بخصم 46%. ورصدت الجولة امتلاء ساحة مدخل جمعية أبوظبي التعاونية بالميناء بمعروض ضخم من الأرز والزيوت والمكرونة.

مخازن ممتلئة

كما ضخت مجموعة اللولو في أبوظبي، أمس، معروضا ضخما من السلع الرمضانية، وتصدرت لوحة في مدخل اللولو في الوحدة مول مكتوب عليها باللغتين العربية والإنجليزية «مخازننا مليئة.. لدينا ما يكفي في مخازننا لكل المستلزمات الضرورية»، ورافق النص المكتوب صورة لمستودعات البضائع للمجموعة، كما ملأت المجموعة مداخل مراكزها التجارية في مشرف مول والخالدية مول ببضائع ضخمة.

وأكد ناندا كومار المتحدث الرسمي باسم المجموعة في أبوظبي، أن فروع المجموعة أعلنت أمس خصومات شهر رمضان، مشيرا إلى أن أكثر من 500 سلعة رئيسية ستشهد خصومات كبيرة تتراوح بين 20% إلى 40%، مشددا على وجود مخزون ضخم من السلع الأساسية لدى المجموعة في مخازنها بأبوظبي ودبي سيتم دفعها يوميا لتلبية احتياجات المستهلكين أولاً بأول كما يتم زيادة هذا المخزون بكافة الطرق محليا وخارجيا ولا خوف مطلقا من نفاد المخزون.

وشدد على ضرورة أن تحد الأسر من زياراتها لمراكز المجموعة بأعداد كبيرة وفي فترات متقاربة، مشيرا إلى أنه من الأفضل تسوق فرد فقط من الأسرة لشراء كميات كبيرة مرة واحدة حتى نقلل من التقارب بين المستهلكين ونلتزم بشعار «خلك بالبيت».

وتستحوذ فروع اللولو ماركت وجمعية أبوظبي التعاونية على أكثر من حصة تجارة التجزئة في أبوظبي. كما كشفت الجولة عن قيام منافذ بيع أخرى أبرزها سوبر ماركت فاطمة وكي إم وشويترام والمدينة والماية وكلرز بعرض السلع الأساسية الخاصة برمضان بخصومات بنسب تراوحت بين 10% إلى 25%، وتتخطى سلع التخفيضات أكثر من 1200 صنف بجميع منافذ البيع الكبرى في أبوظبي.