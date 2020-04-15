«دانوب» تؤكد التزامها باستبقاء 3600 عامل في المجموعة

المصدر: دبي - البيان

أكدت مجموعة دانوب عزمها الإبقاء على كافة العاملين لديها والبالغ عددهم 3600 عامل وموظف رغم تداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد. ويأتي الإعلان بمثابة رسالة طمأنة لكافة الأفراد العاملين لدى الشركة للتخفيف من المخاوف التي تشغلهم خلال هذه الفترة العصيبة التي يشهد فيها العالم تحدياً هو الأول من نوعه.

وقال رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب: تُمثل مجموعة دانوب ثمرة مجهود جماعي بذله كُلّ فرد من أفراد فريقها. ويعود الفضل في نجاح الشركة إلى التزام العاملين فيها بتحويلها إلى واحدة من أضخم المؤسسات التجارية في المنطقة.

وهذا ما دفعنا إلى استبقاء كُلّ فرد من أفراد هذا الفريق خلال هذه الفترة العصيبة التي تطال الجميع بلا استثناء. وتقديراً منا لكافة الجهود التي بذلها موظفونا جميعاً لبناء هذه الشركة، لن نسمح لهذه الجائحة بدفعنا للتخلي عنهم. وسنواجه هذا التحدي من خلال الوقوف إلى جانب موظفينا.

وأضاف: رغم من أن هذه الجائحة تطال الجميع بتداعياتها، تنجح الشركات التي تتمتع بخطة طوارئ محكمة، والتي وضعت احتمالية ظهور مثل هذه المشاكل بالاعتبار، في تجاوز الأزمة والخروج منها أقوى مما كانت عليه.

ويعود الفضل للعاملين في الشركة في جعلها أكثر قدرة على الصمود في وجه حالات مماثلة، حيث حرصوا على وضع التدابير التي تضمن عدم تأثر الأعمال في ظل هذه الظروف. ومن جهة أخرى، تم السماح لغالبية الشركات العاملة في قطاع البناء بمواصلة عملياتها وفقاً لشروط معينة؛ مما أسهم في تحقيق إيرادات جزئية حتى عندما توقفت الأنشطة التجارية بالكامل.